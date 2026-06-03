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Lyhanna : "la République a collectivement failli"

L’horreur subie par Lyhanna va-t-elle provoquer le sursaut national que les victimes attendent depuis des décennies ? Le meurtre de Lyhanna relance une proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, déposée en novembre dernier. Elle devrait être bientôt examinée par le Parlement. Interr ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

44mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/06/2027

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