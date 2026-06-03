Lyhanna : "la République a collectivement failli"

L’horreur subie par Lyhanna va-t-elle provoquer le sursaut national que les victimes attendent depuis des décennies ? Le meurtre de Lyhanna relance une proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, déposée en novembre dernier. Elle devrait être bientôt examinée par le Parlement. Interr ... ogé ce 9 juin après-midi par les députés, Gérald Darmanin n'estime pas que cette loi intégrale aurait répondu au drame de Lyhanna. Quant au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez défend devant le Sénat le traitement par les policiers et les gendarmes des violences sexuelles sur mineurs, il demande tout de même aux services de prioriser ces affaires. La loi intégrale sera-t-elle suffisante ? Faut-il rendre les crimes envers les mineurs imprescriptibles ? Faut-il durcir les peines, en instaurant la perpétuité pour les violeurs en série ? On en débat avec Suzanne FRUGIER, secrétaire générale de l’association Mouv’Enfants et membre de l’asso 160 000 enfants, Muriel JOURDA, sénatrice LR du Morbihan et présidente de la commission des lois et Rachel-Flore PARDO, avocate au barreau de Paris, experte des questions des violences sexuelles.

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