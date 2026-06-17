Lyhanna : un rapport accablant, qui sera sanctionné ?

« L’urgence n’a pas été prise en compte », ce sont les mots du rapport administratif qui fait suite au viol et à l’assassinat de Lyhanna. Le rapport dénonce une série de dysfonctionnements des enquêteurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu reconnaît que la chaine de protection a failli. Le transfert de la plainte des gendarmes de Haute-Ga ... ronne au parquet d'Auch a pris plusieurs semaines, retardant l'ouverture de l'enquête. Quelles sanctions ? Quelles conséquence politiques ? Et quels changements systémiques ? On en débat avec Denis ROTH-FICHET, secrétaire général de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne et présidente de la délégation aux droits des femmes, Béatrice BRUGÈRE, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats-FO et en duplex depuis la place Vendôme à Paris, Andréa BESCOND, réalisatrice.

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