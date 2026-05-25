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Sens Public du 22 juin 2026

« L’urgence n’a pas été prise en compte », ce sont les mots du rapport administratif qui fait suite au viol et à l’assassinat de Lyhanna. Le rapport dénonce une série de dysfonctionnements des enquêteurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu reconnaît que la chaine de protection a failli. Le transfert de la plainte des gendarmes de Haute-Ga ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/06/2027

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