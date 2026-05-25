Sens Public du 22 juin 2026

« L’urgence n’a pas été prise en compte », ce sont les mots du rapport administratif qui fait suite au viol et à l’assassinat de Lyhanna. Le rapport dénonce une série de dysfonctionnements des enquêteurs. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu reconnaît que la chaine de protection a failli. Le transfert de la plainte des gendarmes de Haute-Ga ... ronne au parquet d'Auch a pris plusieurs semaines, retardant l'ouverture de l'enquête. Quelles sanctions ? Quelles conséquence politiques ? Et quels changements systémiques ? On en débat avec Denis ROTH-FICHET, secrétaire général de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne et présidente de la délégation aux droits des femmes, Béatrice BRUGÈRE, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats-FO et en duplex depuis la place Vendôme à Paris, Andréa BESCOND, réalisatrice. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à Marc Bloch qui entre au Panthéon. Le 23 juin 2026, entre au Panthéon l'historien et résistant Marc Bloch avec sa femme Simonne Bloch. Marc Bloch est mort fusillé par les Allemands le 16 juin 1944. Son livre-posthume, « L’étrange défaite » dénonçait l’esprit de capitulation et la sclérose des élites, une critique qui résonne toujours, 8 décennies plus tard. Quelles sont les leçons de Marc Bloch pour notre époque ? Quel est son parcours de combattant et de résistant pendant les 2 guerres mondiales ? Comment a-t-il révolutionné la discipline de l'Histoire ? On en parle avec Joëlle ALAZARD, présidente de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG), docteure en histoire du Moyen Âge et professeure de chaire supérieure en histoire au lycée Louis-le-Grand de Paris, Nicolas OFFENSTADT, historien et professeur des universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Matis BLOCH, doctorant en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et arrière-petit-fils de Marc Bloch.

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