Marine Le Pen peut-elle faire campagne sous bracelet électronique ?

Marine Le Pen a été condamnée ce mardi à 15 mois ferme d’inéligibilité et à un an de bracelet électronique. La cour d'appel assure avoir pris en compte "la liberté de choix de l'électeur" pour décider de la peine d'inéligibilité. La cheffe de file du RN reste ainsi éligible pour l'élection présidentielle, mais sous bracelet électronique. L ... a cheffe du RN avait promis de ne pas être candidate à la présidentielle 2027 dans ces conditions. Cette peine sera-t-elle un obstacle à sa candidature ? Va-t-elle se pourvoir en cassation ? Enfin, le juge d’application des peines peut-il lui permettre de mener une campagne « normale » en allégeant la peine pour campagne sans bracelet ? Les attaques de ses adversaires vont-elles peser sur les électeurs ? On en parle avec Hubert COUDURIER, directeur de l’information du Télégramme et auteur de “Le mystère Marine Le Pen” (Plon), Lucile SCHMID, présidente du think tank “La Fabrique Écologique” et autrice de “Urgence politique, nécessité écologique” (PUF) et Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian.

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