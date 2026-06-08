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Sens Public du 7 juillet 2026

Marine Le Pen a été condamnée ce mardi à 15 mois ferme d’inéligibilité et à un an de bracelet électronique. La cour d'appel assure avoir pris en compte "la liberté de choix de l'électeur" pour décider de la peine d'inéligibilité. La cheffe de file du RN reste ainsi éligible pour l'élection présidentielle, mais sous bracelet électronique. L ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/07/2027

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