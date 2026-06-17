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Masculinistes : le Sénat dénonce un poison pour la démocratie

Les mouvements masculinistes représentent une menace pour notre démocratie. C’est le message du rapport sénatorial publié ce 24 juin sur ce mouvement qui encourage la haine des femmes. Si le masculinisme est né aux États-Unis, plusieurs attentats ont été déjoués ces dernières années en France. La DGSI a d'ailleurs sonné l'alerte avec un consta ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/06/2027

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