Sens Public du 24 juin 2026

Les mouvements masculinistes représentent une menace pour notre démocratie. C’est le message du rapport sénatorial publié ce 24 juin sur ce mouvement qui encourage la haine des femmes. Si le masculinisme est né aux États-Unis, plusieurs attentats ont été déjoués ces dernières années en France. La DGSI a d'ailleurs sonné l'alerte avec un consta ... t : des profils de plus en plus jeunes et qui se radicalisent plus rapidement. Quelle stratégie de lutte interministérielle doit-on mettre en place ? Quand est apparu le mouvement masculiniste en France ? Quels sont les liens du mouvement avec l'extrême droite ? On en débat avec Laure SALMONA, directrice et cofondatrice de l’association Féministes contre le cyberharcèlement et autrice de “Politiser les cyberviolences” qui vient de paraître en poche aux éditions du Cavalier Bleu, Alice APOSTOLY, codirectrice et cofondatrice de l'Institut du Genre en Géopolitique (IGG) et Béatrice GOSSELIN, sénatrice apparentée LR de la Manche et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux bouilloires thermiques. Alors que 72 départements seront le 25 juin en vigilance rouge à la canicule, de nombreux logements restent inadaptés pour affronter ces chaleurs. Ils se transforment en réelles bouilloires thermiques où la température ambiante redescend difficilement. Le gouvernement a dévoilé son plan logement, qui prévoit de remettre sur le marché locatif les habitations classées F ou G. Pourquoi une telle décision ? Peut-on massivement climatiser le pays ? Comment construire des logements autant résistants à l'hiver qu'à l'été ? On en parle avec Corinne JOLLY, PDG de pap.fr - Particulier à particulier, Daniel SALMON, sénateur Les Écologistes d’Ille-et-Vilaine et Christine LECONTE, architecte et directrice de l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.

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