Mélenchon a-t-il déjà plié le match à gauche ?

Dimanche 7 juin, Jean-Luc Mélenchon a tenu son premier meeting à Saint-Denis. Selon les organisateurs, plus de 26 000 personnes étaient présentes dans la ville qui a élu le maire insoumis Bally Bagayoko. Le leader LFI accuse le RN et les « obsédés de la race », tend la main aux écologistes, et affirme que la primaire, c’est fini. Mélenchon appel ... le également au vote utile dès le 1er tour. Plie-t-il déjà le match à gauche ? Le chef des Insoumis, personnalité politique la plus rejetée par les Français aujourd’hui, peut-il retourner l’opinion d’ici 10 mois ? Une primaire à gauche est-elle encore possible ? On en débat avec Adrien BROCHE, politologue, directeur des études politiques à l’institut de sondages Viavoice et auteur de “Portrait moderne de la gauche française” (L’Aube), Valérie LECASBLE, éditorialiste au LibreJournal et Mathieu SOUQUIÈRE, essayiste et a coordonné l’ouvrage “Un dimanche en France” (L’Aube).

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