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Mélenchon a-t-il déjà plié le match à gauche ?

Dimanche 7 juin, Jean-Luc Mélenchon a tenu son premier meeting à Saint-Denis. Selon les organisateurs, plus de 26 000 personnes étaient présentes dans la ville qui a élu le maire insoumis Bally Bagayoko. Le leader LFI accuse le RN et les « obsédés de la race », tend la main aux écologistes, et affirme que la primaire, c’est fini. Mélenchon appel ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/06/2027

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