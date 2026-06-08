Public Sénat
Le direct
Sens Public

Mort de Lyhanna : jusqu’où ira l’onde de choc ?

L’onde de choc provoquée par l’assassinat de Lyhanna a soulevé les failles du système judicaire français. Le suspect était poursuivi par plusieurs plaintes et signalements depuis une dizaine d'années. L’enquête administrative montrera les failles dans cette affaire, mais les Français attendent surtout une réponse systémique de la part du gouv ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/06/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public