Mort de Lyhanna : jusqu’où ira l’onde de choc ?

L’onde de choc provoquée par l’assassinat de Lyhanna a soulevé les failles du système judicaire français. Le suspect était poursuivi par plusieurs plaintes et signalements depuis une dizaine d'années. L’enquête administrative montrera les failles dans cette affaire, mais les Français attendent surtout une réponse systémique de la part du gouv ... ernement. Quels sont les dysfonctionnements de la justice ? Comment faire de la protection des enfants une vraie priorité nationale ? On en parle avec Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne et présidente de la délégation aux droits des femmes, Denis SALAS, magistrat, président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice et auteur de “Le déni du viol : Essai de justice narrative” (Michalon) et Isabelle DEBRÉ, présidente de l’association L’Enfant Bleu et ancienne vice-présidente du Sénat.

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