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Présidentielle 2027 : de quoi Édouard Philippe a-t-il peur ?

Face à ses rivaux déjà engagés dans la course pour la présidentielle de 2027, Édouard Phlippe, candidat depuis septembre 2024, donne enfin un coup d’accélérateur à sa campagne. Dimanche 10 mai, le maire du Havre a tenu un meeting à Reims où il a détaillé sa stratégie devant près de 500 cadres de son parti Horizons. Il y a défendu une majori...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/05/2027

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