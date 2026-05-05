Présidentielle : les patrons ont-ils choisi leur camp ?

Les patrons français vont-ils s’engager dans la campagne présidentielle ? Prendre parti pour un candidat, peser sur son programme, ou même se présenter et faire campagne ? La tentation est réelle et le temps des grandes manœuvres a commencé. Le Rassemblement national a notamment lancé une opération séduction auprès du Medef, en organisant déjeu... ner et dîner avec Marine le Pen et Jordan Bardella. Autrefois très critique envers le monde du patronat, le parti veut désormais montrer sa crédibilité. Du côté de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a échangé avec les patrons de PME. Une première pour le fondateur de LFI, qui avoue vouloir élargir sa base électorale. Mais les candidats ont-ils convaincu ces représentants du patronat ? Comment votent les patrons ? On en parle avec et Bernard VIVIER, directeur de l’Institut Supérieur du Travail, Clémence LEMAISTRE, directrice adjointe de la rédaction des Échos, Michel OFFERLÉ, professeur émérite de sociologie politique à l'École Normale Supérieure, spécialiste du monde politique et du patronat et auteur de « ce qu’un patron peut faire » aux éditions Gallimard et « Patron » chez Anamosa.

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