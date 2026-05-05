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Présidentielle : les patrons ont-ils choisi leur camp ?

Les patrons français vont-ils s’engager dans la campagne présidentielle ? Prendre parti pour un candidat, peser sur son programme, ou même se présenter et faire campagne ? La tentation est réelle et le temps des grandes manœuvres a commencé. Le Rassemblement national a notamment lancé une opération séduction auprès du Medef, en organisant déjeu...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2027

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