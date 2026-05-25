Sens Public du 25 juin 2026

La canicule qui dure, les records de chaleur qui ne cessent d'être battus, et la France suffoque. Notre système de soins est en alerte maximale, les Français étouffent dans leurs logements, les écoles ferment, et l’économie en général souffre... Et il va falloir s’y habituer. Les scientifiques prévoient un phénomène qui va s’amplifier à l ... avenir. Une autre canicule est-elle possible pour cet été ? Pourquoi l'Europe est particulièrement exposée à cette vague de chaleur ? Quelle souffrance pour la faune et flore ? On en débat avec Marie BELLAN, journaliste en charge de l'Environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat aux Échos, Yamina SAHEB, présidente du laboratoire mondial des sobriétés, enseignante et chercheuse à Sciences Po et autrice du 6e rapport du GIEC, Gaël MUSQUET, météorologue et spécialiste de la prévention des risques majeurs et en duplex depuis l'hôpital de Versailles, Wilfrid SAMMUT, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux fonds marins. C'est une nouvelle ruée vers l'or qui se prépare et les grands fonds marins en sont la cible. Depuis quelques années, les métaux rares qu’ils abritent sont la source de nouvelles convoitises. Ces minerais sont utiles pour nos smartphones, l’industrie de la défense et même la transition écologique. Encore méconnus, les fonds marins sont des écosystèmes fragiles. Les conséquences écologiques de leur exploitation restent encore incertaines. Quel droit régit les fonds marins ? Comment les protéger ? Y a-t-il de la vie dans ces milieux ? On en parle avec Olivier LASCAR, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir et auteur de “Abysses, l’ultime frontière” paru aux éditions Alisio, François SARANO, océanographe et plongeur, co-fondateur de l’association Longitude 181 et ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau et Frédéric Le MANACH, directeur scientifique de Bloom, association qui œuvre pour la conservation marine.

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