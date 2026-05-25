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Sens Public du 25 juin 2026

La canicule qui dure, les records de chaleur qui ne cessent d'être battus, et la France suffoque. Notre système de soins est en alerte maximale, les Français étouffent dans leurs logements, les écoles ferment, et l’économie en général souffre... Et il va falloir s’y habituer. Les scientifiques prévoient un phénomène qui va s’amplifier à l ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/06/2027

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