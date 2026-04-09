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Présidentielle : Retailleau cherche un second souffle

Ce weekend, les adhérents du parti Les Républicains choisissent le mode désignation de leur prochain candidat à l'élection présidentielle. Trois options s'offrent à eux : une primaire fermée, semi-ouverte ou le choix direct du président de leur parti, Bruno Retailleau. Mais beaucoup de cadres de cette famille politique de droite ne sont pas alignés...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2027

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