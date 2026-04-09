Présidentielle : Retailleau cherche un second souffle

Ce weekend, les adhérents du parti Les Républicains choisissent le mode désignation de leur prochain candidat à l'élection présidentielle. Trois options s'offrent à eux : une primaire fermée, semi-ouverte ou le choix direct du président de leur parti, Bruno Retailleau. Mais beaucoup de cadres de cette famille politique de droite ne sont pas alignés... avec ce vote. Le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, a ainsi annoncé voter blanc, il continue à demander une primaire incluant Gérald Darmanin, garde des Sceaux, Sarah Knafo (Reconquête) et Édouard Philippe (Horizons). Xavier Bertrand, Michel Barnier ou encore Valérie Pécresse souhaitent également une primaire ouverte au-delà de LR. Quel est le pouvoir de nuisance de Laurent Wauquiez ? Une victoire de Bruno Retailleau lui redonnera-t-elle du souffle ? Le bloc central peut-il réussir à désigner un seul champion, pour garder des chances d’accéder au second tour ? On en débat avec Valérie LECASBLE, éditorialiste au Libre Journal, Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA et Jean GARRIGUES, historien, président de la Commission internationale d’histoire des assemblées et auteur de « Les Avocats de la République. Ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob).

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