Proche-Orient : le régime iranien maître du jeu ?

Malgré la phase de négociations en cours, les frappes ont repris entre les États-Unis et l'Iran. Les gardiens de la révolution, en abattant un hélicoptère américain, ont forcé Donald Trump à répliquer. Néanmoins, Donald Trump semble toujours vouloir signer un accord de paix en évitant toute escalade. Le régime iranien sort-il renforcé de la gue ... rre contre les États-Unis, et en position de force pour négocier ? Comment le président américain peut-il sortir de cette impasse ? À quel point l’influence américaine décline dans la région ? Est-ce au Liban que se trouve la solution ? On en débat avec Hasni ABIDI, politologue spécialiste du monde arabe, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève et auteur de “Le Moyen-Orient selon Donald Trump” (Erick Bonnier), Aysegül SERT, journaliste turco-américaine et professeure affiliée à l’école de journalisme de Sciences Po et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des États-Unis pour l’AFP.

Voir plus