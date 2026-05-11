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Sens Public du 10 juin 2026

Malgré la phase de négociations en cours, les frappes ont repris entre les États-Unis et l'Iran. Les gardiens de la révolution, en abattant un hélicoptère américain, ont forcé Donald Trump à répliquer. Néanmoins, Donald Trump semble toujours vouloir signer un accord de paix en évitant toute escalade. Le régime iranien sort-il renforcé de la gue ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2027

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