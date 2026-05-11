Sens Public du 10 juin 2026

Malgré la phase de négociations en cours, les frappes ont repris entre les États-Unis et l'Iran. Les gardiens de la révolution, en abattant un hélicoptère américain, ont forcé Donald Trump à répliquer. Néanmoins, Donald Trump semble toujours vouloir signer un accord de paix en évitant toute escalade. Le régime iranien sort-il renforcé de la gue ... rre contre les États-Unis, et en position de force pour négocier ? Comment le président américain peut-il sortir de cette impasse ? À quel point l’influence américaine décline dans la région ? Est-ce au Liban que se trouve la solution ? On en débat avec Hasni ABIDI, politologue spécialiste du monde arabe, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève et auteur de “Le Moyen-Orient selon Donald Trump” (Erick Bonnier), Aysegül SERT, journaliste turco-américaine et professeure affiliée à l’école de journalisme de Sciences Po et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des États-Unis pour l’AFP. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'immigration de travail. François Ruffin, candidat à l'élection présidentielle, a relancé le débat sur l’immigration pour le travail en s’y disant hostile. Sujet tabou à gauche, mais central à droite, l'immigration sera certainement au cœur des débats pour la présidentielle 2027. Comment se passer de ces travailleurs souvent sans papiers dans des secteurs comme le bâtiment, la restauration, les livraisons ou même la santé ? On en parle avec Catherine QUÉRARD, présidente du groupement des hôtelleries er restaurations de France (GHR), Benoît HAMON, directeur de l’ONG Singa, ancien candidat à l’élection présidentielle en 2017 et Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, sénatrice LR du Val-d’Oise.

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