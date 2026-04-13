Public Sénat
Le direct
Sens Public

Sens Public du 13 mai 2026

"La situation est sous contrôle" : c’est le message d’Emmanuel Macron pour rassurer les Français. Et, selon la ministre de la Santé, malgré une patiente en réanimation prise en charge à l'hôpital Bichat, il n'existe aucun signe de circulation du virus en France. Les 22 autres cas contacts français identifiés sont suivis rigoureusement et hospita...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/05/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public