Sens Public du 16 avril 2026

Ce weekend, les adhérents du parti Les Républicains choisissent le mode désignation de leur prochain candidat à l'élection présidentielle. Trois options s'offrent à eux : une primaire fermée, semi-ouverte ou le choix direct du président de leur parti, Bruno Retailleau. Mais beaucoup de cadres de cette famille politique de droite ne sont pas alignés... avec ce vote. Le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, a ainsi annoncé voter blanc, il continue à demander une primaire incluant Gérald Darmanin, garde des Sceaux, Sarah Knafo (Reconquête) et Édouard Philippe (Horizons). Xavier Bertrand, Michel Barnier ou encore Valérie Pécresse souhaitent également une primaire ouverte au-delà de LR. Quel est le pouvoir de nuisance de Laurent Wauquiez ? Une victoire de Bruno Retailleau lui redonnera-t-elle du souffle ? Le bloc central peut-il réussir à désigner un seul champion, pour garder des chances d’accéder au second tour ? On en débat avec Valérie LECASBLE, éditorialiste au Libre Journal, Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA et Jean GARRIGUES, historien, président de la Commission internationale d’histoire des assemblées et auteur de « Les Avocats de la République. Ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob). En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à Israël. Après le vote d’une loi instaurant la peine de mort pour terrorisme, visant surtout les Palestiniens, Israël s'éloigne des conditions d’un État de droit. L’opposition dénonce un texte contraire à la philosophie des fondateurs de l’État hébreu. Les dérives ont commencé dès la 1ère année de l'accès au pouvoir du gouvernement de Netanyahu, avec la réforme d'un système judiciaire réduisant l'indépendance des juges. En Cisjordanie, la colonisation continue, ainsi que les contrôles et les arrestations. Que se passe-t-il depuis des semaines en Cisjordanie ? La démocratie israélienne est-elle en danger ? Qui peut incarner une alternance à Benyamin Netanyahu lors des élections législatives prévues cet automne ? On en parle avec Sylvaine BULLE, professeure de sociologie, chercheuse rattachée à l'EHESS, spécialiste de la conflictualité et d’Israël et autrice de « Israël après le 7 octobre », (Presses universitaires de France), Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de Libération, co-autrice avec Fouad Elkoury de « Les pins de Rechmaya. Lettres de Palestine et d’ailleurs », (Arthaud) et Laetitia BUCAILLE, Professeure de sociologie politique à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Membre de l’Institut universitaire de France, Autrice de “Gaza, quel avenir ?” (Stock).

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