Sens Public du 16 juin 2026

L’Ukraine en première ligne diplomatique au G7 d’Evian. Vlodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump, qui envisage de relancer les sanctions contre la Russie. Pour la première fois, l'Ukraine est placée en position de force diplomatiquement, et sur le front l'armée russe ne progresse plus. Les Occidentaux unis pourraient-ils pousser Poutine à accepte ... r de négocier un cessez-le-feu ? Où en est-on de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Trump est-il prêt à soutenir encore plus les Ukrainiens ? On en débat avec Nadia SOLLOGOUB, sénatrice centriste de la Nièvre, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine au Sénat, Muriel DOMENACH, ancienne ambassadrice de France à l’OTAN et intervenante en lycée pour “Au contact citoyens, citoyennes !” et Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux méga-feux. Avec le réchauffement climatique, 70% des communes française seront confrontées à des feux de forêts dans les 30 prochaines années. L'année 2025 a été marquée par plusieurs épisodes de méga-feux dont celui de l'Aude. Nos pompiers sont-ils suffisamment nombreux et équipés contre ces gigantesques incendies ? Pourquoi a-t-on laissé vieillir notre flotte de canadairs ? La solidarité européenne est-elle organisée si les incendies se multiplient ? On en parle avec Anne-Catherine LOISIER, sénatrice centriste de la Côte-d'Or, présidente du Groupe d'études Forêt et filière bois et co-autrice du rapport "Feux de forêts et de végétation, prévenir l’embrasement" (2022), Christian PINAUDEAU, expert en Politique Forestière et Gestion des Risques, ancien secrétaire général du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et auteur de “Échec aux feux de forêts” paru à l’Harmattan et Colonel Jérôme BOULANGER, porte-parole de la Sécurité Civile.

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