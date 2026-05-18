Sens Public du 17 juin 2026

Donald Trump est-il le meilleur accélérateur des politiques européennes pour bâtir la souveraineté du Vieux continent en matière numérique ? La décision du président américain de restreindre les derniers modèles d’intelligence artificielle d’Anthropic aux seuls Américains a suscité un électrochoc en Europe et notamment en France, où l’on ... se rend compte que l’IA n’est pas seulement un service mais une puissante arme géopolitique. Hasard du calendrier ou pas, le gouvernement a fait ce mardi 16 juin plusieurs annonces majeures sur l’IA pour accroître l’autonomie de la France et pour accélérer les usages de l’IA. Sébastien Lecornu a ainsi débloqué 655 millions d’investissements supplémentaires pour le développement de l’IA. À quel point sommes-nous dépendants des entreprises étrangères au niveau de l'IA ? Pouvons-nous combler notre retard ? L’entreprise Mistral AI peut-elle devenir un géant mondial ? On en débat avec Valérie DAGAND, déléguée générale de Numeum, syndicat professionnel des entreprises du numérique, Julie MARTINEZ, directrice générale du think tank France Positive et autrice de “IA et Fake News - Sommes-nous condamnés à la désinformation ?” (Flammarion) et Docteur Jérôme CLECH, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po et auteur de “Les nouveaux maitres du futur” (Hermann). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux armées européennes. Avec une Russie menaçante, les pays européens gonflent le budget de leurs armées. La guerre en Ukraine a été un révélateur du vieillissement prématuré de notre modèle stratégique et industriel. Les Européens tentent ainsi de construire une défense commune sans l'aide américaine de plus en plus incertaine. Comment l’armée française peut-elle se réinventer ? La solution est-elle européenne ? Quel rôle et quels devoirs nous donne l’arme nucléaire ? On en parle avec Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Pascal ALLIZARD, sénateur LR du Calvados et vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et Alain PIROT, journaliste documentariste spécialisé dans les questions de défense.

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