Sens Public du 2 juin 2026

Après les violences urbaines qui ont suivi le titre du PSG en ligue des Champions, certains casseurs ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 1er juin. Des peines avec sursis et de prison ferme ont été prononcées. Au total, 112 personnes ont été déférées devant la justice à Paris et 225 personnes majeures ont été placées en garde à v ... ue. Si les interpellations ont augmenté de 30% sur un an depuis la victoire du PSG en Ligue des Champions en 2025, la classe politique propose une variété de solutions pour éviter ces violences comme une répression judicaire plus forte, une régulation de l'immigration ou encore la création de fan-zones. Faut-il revoir notre réponse sécuritaire ? Quelles peines sont prononcées ? Ces scènes de violences post-victoires sont-elles typiquement françaises ? On en débat avec Vincent BRENGARTH, avocat en droit pénal, Laurence GARNIER, sénatrice LR de la Loire-Atlantique et Driss AÏT YOUSSEF, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la pédocriminalité. Les enfants victimes dans le périscolaire, les viols au sein de la famille, dans l'église ou encore les enfants pris au piège sur les réseaux sociaux, les scandales sur la pédophilie sont de plus en plus nombreux. Emprisonner mais aussi soigner les pédophiles, c’est ce que font plusieurs pays européens. La France doit-elle s’en inspirer ? Faut-il privilégier la castration chimique ? Comment mieux prendre en compte la parole des enfants victimes ? On en parle avec Antoine PELISSOLO, psychiatre et chef du service psychiatrie au CHU Henri Mondor, Laurence ROSSIGNOL, sénatrice PS du Val-de-Marne et Isabelle STEYER, avocate pénaliste, spécialiste de la défense des femmes et enfants victimes de violences.

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