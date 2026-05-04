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Sens Public du 2 juin 2026

Après les violences urbaines qui ont suivi le titre du PSG en ligue des Champions, certains casseurs ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 1er juin. Des peines avec sursis et de prison ferme ont été prononcées. Au total, 112 personnes ont été déférées devant la justice à Paris et 225 personnes majeures ont été placées en garde à v ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/06/2027

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