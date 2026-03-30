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Sens Public du 27 avril 2026

Y-a-t-il un risque de pénurie de carburant en France cet été ? Le patron de TotalEnergies l’affirme, tandis qu'Emmanuel Macron s’est empressé d’écarter ce scénario du pire. Qui a raison ? Les prix de l'énergie restent au plus haut et, selon les spécialistes, même si la circulation dans le détroit d’Ormuz reprend vite, les tarifs devraient e...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/04/2027

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