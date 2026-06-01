Sens Public du 29 juin 2026

Le peuple iranien, grand perdant de la guerre
Sens Public
Si la France n'est plus en vigilance rouge canicule, le reste des Européens souffrent encore des fortes chaleurs. 130 millions d'Européens sont concernés par des températures de plus de 35°C. L'Europe est le contient qui se réchauffe le plus vite de la planète. Quel pays est le mieux préparé ? La France fait-elle mieux ou moins bien que ses voisins ... ? Les polémiques sur l’équipement en climatisation sont-elles franco-françaises ? On en débat avec Philip TURLE, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, Ana NAVARRO PEDRO, journaliste correspondante pour la presse portugaise, Richard WERLY, correspondant France/Europe du média suisse Blick et auteur de “Le bal des illusions : ce que la France croit, ce que le monde voit” (Grasset) et en duplex depuis Valence en Espagne, Flavien BENAIN-LIOT, journaliste indépendant à Valence. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la société iranienne. Après plus de 4 mois de guerre entre l'Iran et les États-Unis, la société iranienne semble être la grande oubliée de ce conflit. Donald Trump avait pourtant encouragé les Iraniens à se révolter contre le régime et avait promis de les sauver. Comment le peuple iranien a-t-il vécu ces 14 semaines sous les bombes ? Que peuvent-ils espérer des centaines de milliards de dollars promis par Donald Trump ? Le centre de gravité du pouvoir a-t-il basculé en faveur des Gardiens de la Révolution ? On en parle avec Azadeh KIAN, professeure émérite de sociologie à l’Université Paris Cité et autrice de “Repenser le genre, l’ethnicité et la religion en Iran” (Bloomsbury), Armin AREFI, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient et auteur avec Julie Lerat du documentaire “Gardiens de la révolution. Les maîtres de l'Iran” sur Arte et Karim-Émile BITAR, professeur de science politique à Sciences Po Paris et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Proche et Moyen-Orient.
Le peuple iranien, grand perdant de la guerre
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