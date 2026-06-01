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Sens Public du 29 juin 2026

Si la France n'est plus en vigilance rouge canicule, le reste des Européens souffrent encore des fortes chaleurs. 130 millions d'Européens sont concernés par des températures de plus de 35°C. L'Europe est le contient qui se réchauffe le plus vite de la planète. Quel pays est le mieux préparé ? La France fait-elle mieux ou moins bien que ses voisins ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/06/2027

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