Victoire du PSG : qui sont les casseurs ?

Après les violences urbaines qui ont suivi le titre du PSG en ligue des Champions, certains casseurs ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 1er juin. Des peines avec sursis et de prison ferme ont été prononcées. Au total, 112 personnes ont été déférées devant la justice à Paris et 225 personnes majeures ont été placées en garde à v ... ue. Si les interpellations ont augmenté de 30% sur un an depuis la victoire du PSG en Ligue des Champions en 2025, la classe politique propose une variété de solutions pour éviter ces violences comme une répression judicaire plus forte, une régulation de l'immigration ou encore la création de fan-zones. Faut-il revoir notre réponse sécuritaire ? Quelles peines sont prononcées ? Ces scènes de violences post-victoires sont-elles typiquement françaises ? On en débat avec Vincent BRENGARTH, avocat en droit pénal, Laurence GARNIER, sénatrice LR de la Loire-Atlantique et Driss AÏT YOUSSEF, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité.

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