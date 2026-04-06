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Sens Public du 4 mai 2026

Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle. Contrairement au reste de la gauche, le chef de file de La France Insoumise souligne qu'il a de son côté "une équipe, un programme et un seul candidat". S'il se lance dans sa 4ème course présidentielle, Jean-Luc Mélenchon devra dépasser les polémiques et réunir autant...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/05/2027

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