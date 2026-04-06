Sens Public du 4 mai 2026

Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle. Contrairement au reste de la gauche, le chef de file de La France Insoumise souligne qu'il a de son côté "une équipe, un programme et un seul candidat". S'il se lance dans sa 4ème course présidentielle, Jean-Luc Mélenchon devra dépasser les polémiques et réunir autant... ses électeurs, souvent abstentionnistes, que ceux de la gauche. En 2022, il lui avait manqué 430 000 voix pour figurer au second tour. Peut-il faire mieux ? Est-ce la campagne de trop ? Sa côte de rejet dans l’opinion est-elle rédhibitoire ? On en débat avec Sandrine CASSINI, journaliste au Monde en charge de la gauche, Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA et John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'intelligence artificielle et la menace qu'elle représente dans le domaine de la création. Face au pillage des contenus culturels par l'intelligence artificielle, le Sénat adopte une proposition de loi. Si ce texte est définitivement adopté par le Parlement, en cas de contentieux, les géants de l’IA devront prouver s’ils utilisent ou non des contenus créés par des artistes. En effet, les procès contre ces plateformes se multiplient laissant penser qu'une évolution du droit est nécessaire. À l'heure où les métiers artistiques se transforment à grande vitesse en présence de l'IA, le cinéma, l'industrie musicale ou encore le secteur de l'édition craignent une concurrence voire une disparition de leur métier. Comment protéger efficacement les comédiens, les chanteurs et les créateurs ? Le gouvernement veut-il vraiment d'une réforme sur l'IA ? Peut-on l’imposer sans fragiliser Mistral AI, le champion français du secteur ? On en parle avec Laure DARCOS, sénatrice Les Indépendants (LIRT) de l’Essonne, rapporteure de la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, Cécile RAP-VEBER, directrice générale de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et David DEFENDI, scénariste, réalisateur, producteur et fondateur de Genario.

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