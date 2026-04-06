Sens Public du 5 mai 2026

Le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran se concentre désormais sur le détroit d’Ormuz. Si le trafic maritime n'est pas débloqué, l’armée américaine s'engage désormais à reprendre les frappes aériennes. Pour libérer les bateaux bloqués depuis le 28 février, Donald Trump a déjà lancé il y a quelques jours son Project Freedom. Il mob... ilise 15.000 soldats et un important dispositif militaire. Quelles sont les chances de succès de cette opération ? La guerre pourrait-elle reprendre et impliquer les pays du golfe ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques (dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition”), Patricia ALLÉMONIÈRE, grand Reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” au PUF et Emmanuel DUPUY, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et enseignant en géopolitique à l’ École des Hautes Études Internationales et Politiques. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au coût écologique des grands événements sportifs. À moins de 5 semaines du début de la Coupe du Monde de foot, une question peut se poser : faut-il interdire les grands évènements sportifs, au nom de la protection de la planète ? La question hérisse le poil des passionnés de sport, mais elle trouve de plus en plus d’échos. La prochaine compétition de football aura lieu dans 3 pays différents, multipliant les déplacements, première source de pollution lors de grands événements sportifs. Peut-on réunir les fans du monde entier et limiter leur impact environnemental ? Quel bilan peut-on tirer des Jeux Olympiques 2024 à Paris ? Quel est l'avenir des compétitions mondiales pour les sports d'hiver ? On en parle avec Alan LEMOINE, chargé de projet Sport au Shift Project et co-pilote du rapport "Décarbonons le football", Michel SAVIN, sénateur LR de l’Isère et président du groupe d’étude Pratiques sportives et grands événements sportifs, Pierre RONDEAU, économiste du sport, co-directeur de l’Observatoire du Sport à la Fondation Jean Jaurès, professeur à la Sports Management School et en duplex depuis Annecy, Valérie PAUMIER, présidente et fondatrice de l’association Résilience Montagne.

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