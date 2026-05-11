Sens Public du 8 juin 2026

Dimanche 7 juin, Jean-Luc Mélenchon a tenu son premier meeting à Saint-Denis. Selon les organisateurs, plus de 26 000 personnes étaient présentes dans la ville qui a élu le maire insoumis Bally Bagayoko. Le leader LFI accuse le RN et les « obsédés de la race », tend la main aux écologistes, et affirme que la primaire, c’est fini. Mélenchon appel ... le également au vote utile dès le 1er tour. Plie-t-il déjà le match à gauche ? Le chef des Insoumis, personnalité politique la plus rejetée par les Français aujourd’hui, peut-il retourner l’opinion d’ici 10 mois ? Une primaire à gauche est-elle encore possible ? On en débat avec Adrien BROCHE, politologue, directeur des études politiques à l’institut de sondages Viavoice et auteur de “Portrait moderne de la gauche française” (L’Aube), Valérie LECASBLE, éditorialiste au LibreJournal et Mathieu SOUQUIÈRE, essayiste et a coordonné l’ouvrage “Un dimanche en France” (L’Aube). En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à l'affaire Lyhanna. L’onde de choc provoquée par l’assassinat de Lyhanna a soulevé les failles du système judicaire français. Le suspect était poursuivi par plusieurs plaintes et signalements depuis une dizaine d'années. L’enquête administrative montrera les failles dans cette affaire, mais les Français attendent surtout une réponse systémique de la part du gouvernement. Quels sont les dysfonctionnements de la justice ? Comment faire de la protection des enfants une vraie priorité nationale ? On en parle avec Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne et présidente de la délégation aux droits des femmes, Denis SALAS, magistrat, président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice et auteur de “Le déni du viol : Essai de justice narrative” (Michalon) et Isabelle DEBRÉ, présidente de l’association L’Enfant Bleu et ancienne vice-présidente du Sénat.

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