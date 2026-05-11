Sens Public du 9 juin 2026

L’horreur subie par Lyhanna va-t-elle provoquer le sursaut national que les victimes attendent depuis des décennies ? Le meurtre de Lyhanna relance une proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, déposée en novembre dernier. Elle devrait être bientôt examinée par le Parlement. Interr ... ogé ce 9 juin après-midi par les députés, Gérald Darmanin n'estime pas que cette loi intégrale aurait répondu au drame de Lyhanna. Quant au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez défend devant le Sénat le traitement par les policiers et les gendarmes des violences sexuelles sur mineurs, il demande tout de même aux services de prioriser ces affaires. La loi intégrale sera-t-elle suffisante ? Faut-il rendre les crimes envers les mineurs imprescriptibles ? Faut-il durcir les peines, en instaurant la perpétuité pour les violeurs en série ? On en débat avec Suzanne FRUGIER, secrétaire générale de l’association Mouv’Enfants et membre de l’asso 160 000 enfants, Muriel JOURDA, sénatrice LR du Morbihan et présidente de la commission des lois et Rachel-Flore PARDO, avocate au barreau de Paris, experte des questions des violences sexuelles. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la malbouffe. Derrière la polémique autour de Master Poulet se cache un plus grand enjeu : celui d'une alimentation saine et accessible pour tous. En France, selon l'INSEE en 2023, plus de 8 millions de personnes vivaient en situation d'insécurité alimentaire. Avec des espaces urbains défavorisés, de plus en plus dominés par les fast-foods, et des produits sains souvent plus chers dans les hypermarchés, les injonctions de santé publique sont-elles possibles à respecter pour les Français les plus pauvres ? On en parle avec Brigitte DEVÉSA, sénatrice centriste des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des affaires sociales, Jean-Laurent CASSELY, essayiste, fondateur de Maison Cassely, bureau de tendance spécialisé dans la consommation, auteur de l’ouvrage collectif “Nous les Français” à paraître chez Robert Laffont, Nora BOUAZZOUNI, journaliste indépendante, autrice spécialiste des sujets liés à l'alimentation dont "Mangez les riches, la lutte des classes passe par l'assiette", paru chez Nouriturfu, et “Violences en cuisine” qui vient de paraitre en poche aux Points.

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