Sens Public du 9 mars 2026

Après les frappes israéliennes sur les installations pétrolières iraniennes et le détroit d'Ormuz toujours bloqué par la guerre, doit-on craindre une crise économique mondiale ? Ce lundi 9 mars, le prix du gaz européen a bondi d'environ 30%, tout comme le prix du baril de pétrole qui dépasse les 115 dollars. Afin de lutter contre les "hausses abusi...

Société

Thomas Hugues

1h26mn

Jusqu'au 09/03/2027

