Sens Public du 9 mars 2026

Après les frappes israéliennes sur les installations pétrolières iraniennes et le détroit d'Ormuz toujours bloqué par la guerre, doit-on craindre une crise économique mondiale ? Ce lundi 9 mars, le prix du gaz européen a bondi d'environ 30%, tout comme le prix du baril de pétrole qui dépasse les 115 dollars. Afin de lutter contre les "hausses abusi... ves des prix à la pompe », Sébastien Lecornu a annoncé « un plan exceptionnel de 500 contrôles » dans les stations-service. Les ministres des Finances du G7 se sont eux réunis ce lundi, sous présidence française, et pourraient décider d'un recours aux réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la flambée du prix du baril. Jusqu'où les prix vont-ils s'envoler ? Quels leviers le gouvernement français peut-il activer pour limiter la hausse de prix des carburants ? On en débat avec Erwan BENEZET, journaliste au service Économie et Politique du Parisien et auteur de “Le grand bazar de l’énergie” (Arthaud), Marine Champon, experte en gestion des crises et des risques, fondatrice et présidente du cabinet de conseils Initiatik et Thomas GRJEBINE, économiste au Centre d’études prospectives et d'informations internationales (CEPII) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales”. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au régime iranien et sa capacité de résistance face à la guerre. Au dixième jour de la guerre en Iran, la fréquence des tirs de missiles et de drones iraniens baisse mais le régime des mollahs est loin de capituler. Mojtaba Khamenei a été choisi pour remplacer son père Ali Khamenei en tant que Guide suprême de l’Iran. «Nous ne participons pas à ce conflit en cours», a assuré Emmanuel Macron, en visite lundi à bord du Charles de Gaulle. Le président français estime néanmoins que « ce conflit va durer ». Combien de temps le régime iranien peut-il tenir ? Que reste-t-il de l’arsenal iranien ? Comment les habitants survivent-ils, entre bombardements et répression ? On en parle avec Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération, Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires et Sepideh FARSI, cinéaste iranienne.

