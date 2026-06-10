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Ukraine : Trump est-il en train de lâcher Poutine ?

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L’Ukraine en première ligne diplomatique au G7 d’Evian. Vlodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump, qui envisage de relancer les sanctions contre la Russie. Pour la première fois, l'Ukraine est placée en position de force diplomatiquement, et sur le front l'armée russe ne progresse plus. Les Occidentaux unis pourraient-ils pousser Poutine à accepte ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

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