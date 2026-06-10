Ukraine : Trump est-il en train de lâcher Poutine ?

L’Ukraine en première ligne diplomatique au G7 d’Evian. Vlodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump, qui envisage de relancer les sanctions contre la Russie. Pour la première fois, l'Ukraine est placée en position de force diplomatiquement, et sur le front l'armée russe ne progresse plus. Les Occidentaux unis pourraient-ils pousser Poutine à accepte ... r de négocier un cessez-le-feu ? Où en est-on de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Trump est-il prêt à soutenir encore plus les Ukrainiens ? On en débat avec Nadia SOLLOGOUB, sénatrice centriste de la Nièvre, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine au Sénat, Muriel DOMENACH, ancienne ambassadrice de France à l’OTAN et intervenante en lycée pour “Au contact citoyens, citoyennes !” et Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires.

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