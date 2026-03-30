Ghada Hatem, la femme qui réparait les femmes

Excision, IVG, PMA, violences faites aux femmes... Ses combats sont nombreux mais ils visent toujours à protéger les femmes. Son engagement porte désormais un nom, celui de la structure qu'elle a fondée et qui en 10 ans s'est démultipliée sur le territoire français : « La maison des femmes¿». Pourtant, elle a beau dénoncer les violences et les pr... évenir, en France le nombre de féminicides augmente. Ne faisons-nous plus aucun progrès ? Doit-on craindre une régression ? Comment garder espoir ? Ghada Hatem est l'invité de l'émission « Un monde, un regard ».

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