Virginie Lemoine, de la télé au théâtre
Un monde, un regard
On l'a connue aux côtés de Laurent Gerra où chaque soir elle commentait l'actualité, ou encore dans la bande à Laurent Ruquier, mais depuis des années elle a quitté le devant de la scène et se consacre désormais à la mise en scène au théâtre. Si elle a changé de mode d'expression, elle continue de vouloir faire rire dans des comédies musicales... et des pièces humoristiques. Mais pourquoi diable les comédies sont-elles considérées comme un genre mineur ? Comment se sert-elle de la comédie musicale pour s'emparer de sujets plus graves ? Et pourquoi elle ne peut pas s'empêcher de jeter un oeil plein de malice sur l'actualité ? Cette semaine, Virginie Lemoine est l'invitée de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.
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