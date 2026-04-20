Public Sénat
Le direct
Un monde, un regard

Virginie Lemoine, de la télé au théâtre

On l'a connue aux côtés de Laurent Gerra où chaque soir elle commentait l'actualité, ou encore dans la bande à Laurent Ruquier, mais depuis des années elle a quitté le devant de la scène et se consacre désormais à la mise en scène au théâtre. Si elle a changé de mode d'expression, elle continue de vouloir faire rire dans des comédies musicales...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/05/2046

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Un monde, un regard