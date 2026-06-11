IA : « Il y a une bulle aux Etats-Unis qui finira par éclater », estime le directeur général de la Caisse des dépôts

Après plus de 90 milliards d’euros d’investissements affichés au sommet Choose France, dont 75 milliards dans l’IA, le directeur général de la Caisse des dépôts se félicite « d’annonces très importantes », notamment dans le domaine des data centers et des IA Factories. La Banque des territoires et la Caisse des dépôts sont très investies dans le domaine, notamment sur la question du foncier nécessaire au développement de ces industries. « On a identifié 6000 hectares de foncier disponible pour accueillir des usines. C’est extrêmement important pour les industriels », détaille Olivier Sichel.

Le dirigeant de la Caisse des dépôts veut croire dans la capacité de la France et de l’Europe à accompagner ses « champions » de l’intelligence artificielle. « Tout le groupe Caisse des dépôts a choisi de miser sur Mistral, qui a levé plus d’un milliard auprès d’une entreprise hollandaise – une levée de fonds jamais faite en France », s’est félicité Olivier Sichel. Cet ancien investisseur en capital – risque estime d’ailleurs que l’Europe « n’est pas loin » des Etats-Unis en la matière : « On est dans une bulle aux Etats-Unis qui va finir par éclater. Tous ces milliards investis, il va bien falloir qu’ils finissent par les facturer. Quand les prix vont être multipliés par 20, par 100 – et on a déjà connu ça dans la tech – les consommateurs feront peut-être des choix différents.

L’IA pour aider les secrétaires de mairie dans le Grand Est

À plus petite échelle, la Caisse des dépôts accompagne les collectivités dans le développement de leurs solutions liées à l’intelligence artificielle. La région Grand Est, par exemple, travaille sur une IA capable d’aider les secrétaires de mairie des petites communes au quotidien, sur certaines règles juridiques notamment. « La région travaille avec les élus pour voir ce qui pose problème et nous, on pose le cadre : on a des licences Mistral qu’on a achetées pour eux et on héberge les données », explique Olivier Sichel.