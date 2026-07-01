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Canicule : la ministre Françoise Gatel accuse les écologistes de mener un « procès à charge » contre le gouvernement

La ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation n’a pas supporté l’interpellation vive des écologistes à l’Assemblée nationale au sujet de la préparation à la canicule et des politiques d’adaptation. « Quand on dit que la canicule est politique et que bientôt on va dire que c'est le gouvernement qui l'a organisée, c'est indécent, c'est anormal », s’exclame-t-elle.
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Par Rédaction Public Sénat

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La tension est redescendue de plusieurs crans entre le gouvernement et les écologistes, lors des questions d’actualité au gouvernement du Sénat. Les questions du président de groupe Guillaume Gontard, suivies des réponses du Premier ministre, étaient largement moins agitées que la veille à l’Assemblée nationale. Pour autant, l’exécutif reste interloqué face à l’intervention de Cyrielle Chatelain hier, et aux critiques qui montent au sein du parti de Marine Tondelier.

« J’ai trouvé cette escalade verbale vraiment de très mauvais goût. Je trouve que poser une motion de censure, parce que la réponse du Premier ministre a été une contrariété pour les Verts, alors qu’on est en pleine crise, c’est vraiment hors sujet. On ne peut pas dire que ce gouvernement ne fait rien », s’exclame à notre micro Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

« Il y a aussi, dans des villes dirigées par des écologistes, des écoles qui n’ont pas du tout été rénovées »

Si elle reconnaît le droit aux oppositions à contrôler le gouvernement, et au devoir de ce dernier à « rendre des comptes », elle estime que les interventions des dernières heures vont au-delà de cette simple prérogative. « Quand on dit que la canicule est politique et que bientôt on va dire que c’est le gouvernement qui l’a organisée, c’est indécent, c’est anormal ! »

L’ancienne sénatrice UDI réplique que les écologistes « n’ont aucune leçon à nous donner ». « Il y a aussi, dans des villes dirigées par des écologistes, des écoles qui n’ont pas du tout été rénovées. Donc c’est ensemble, en responsabilité, qu’on doit répondre à nos concitoyens au lieu d’instrumentaliser d’une manière horrible et malsaine ce qui se passe aujourd’hui. »

Alors qu’une troisième vague de chaleur pourrait menacer certaines régions du pays, le Premier ministre présidera ce jeudi une nouvelle cellule interministérielle de crise. « Demain, la mobilisation de tous les services se poursuit. Nous tirons les enseignements et nous nous ajustons », promet Françoise Gatel.

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