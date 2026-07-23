Incendie en Gironde : plus de 3000 hectares dévorés par les flammes, des milliers de personnes évacuées

Depuis mercredi soir, « l’impératif de protection des populations » a conduit à évacuer à titre préventif « plus de 10.000 personnes » de huit campings et centres de vacances dans cette zone très touristique, a précisé la préfecture jeudi matin.

Plus d’un millier de personnes habitant les franges forestières de plusieurs communes ont également été évacuées. Neuf communes Lège-Cap-Ferret, Lacanau, Le Porge, Biganos, Marcheprime, Mios, Carcans, Audenge, Bordeaux ont ouvert des lieux d’accueil où plus de 2500 personnes ont trouvé refuge.

Quelque 500 sapeurs-pompiers continuent de lutter contre les flammes, « des renforts aériens conséquents » devant intervenir dans la matinée. Mercredi, les soldats du feu étaient appuyés au sol par 150 engins et, dans les airs, par deux Dash, deux Canadair et quatre appareils Air Tractor.

Parti de Saumos mercredi à la mi-journée, l’incendie a gagné Le Porge avant de s’orienter vers Lège-Cap-Ferret, au nord du bassin d’Arcachon. Les flammes ont progressé très rapidement dans une forêt de pins dense, atteignant plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Plusieurs routes sont coupées.

Mercredi soir, la préfète de Gironde, Sophie Brocas, avait réclamé « solennellement » à la population de se plier aux consignes d’évacuation, afin que les pompiers puissent concentrer leurs efforts sur la forêt. « Il n’y a pas péril en la demeure mais il faut le faire maintenant », avait-elle dit.

Travaux forestiers

« Nous avons un feu en phase convective, qui part dans tous les sens », avait souligné à ses côtés le directeur du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), Marc Vermeulen.

Pour tenter d’enrayer sa progression dans la nuit, les pompiers ont entrepris des manœuvres de « feu tactique » en lisière, visant à priver les flammes de « combustible ». La surface parcourue a cependant augmenté de 600 hectares environ et le feu s’étend désormais sur 15 kilomètres, selon la préfecture.

« On a vu un grand nuage de fumée noire qui s’est étalé dans le ciel en milieu d’après-midi », a témoigné mercredi auprès de l’AFP Julie Léonard, trentenaire bordelaise venue en famille au Porge.

« Dans la forêt, c’était particulièrement sec ces derniers jours (…) Les anciens le savaient bien, avec un tel temps, personne n’allait y travailler », relevait Bernard Roche, 75 ans, ancien maître-nageur qui habite la commune depuis 35 ans.

Selon le maire du Porge, Martial Zaninetti, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage. La gendarmerie a évoqué une piste « accidentelle » qui reste à confirmer.

La préfète de Gironde a décidé d’interdire « tous travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques » dans le département, tant qu’il restera placé en vigilance rouge pour les feux de forêt. Et ce « toute la journée puisqu’ils étaient autorisés jusqu’à 13 heures », a-t-elle précisé.

Sanctions durcies

« J’espère qu’il n’y aura pas de blessé ou de mort parmi les pompiers », confiait mercredi Mélodie Arramon, évacuée à Saumos. Mardi, deux soldats du feu sont morts en luttant contre un incendie aux abords de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, est venu mercredi rencontrer leurs familles endeuillées, alors que les syndicats de la profession dénoncent un manque de moyens et alertent sur « l’épuisement » des pompiers.

Selon le gouvernement, plus de 12500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et 44000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu’en 2022 quand des incendies avaient parcouru plus de 30 000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l’évacuation de quelque 50 000 personnes.

Face aux départs multiples des derniers jours, le parquet de Bordeaux a annoncé un durcissement des poursuites pénales contre l’emploi du feu en milieu forestier, en ciblant particulièrement le jet de mégots.

(Avec AFP)