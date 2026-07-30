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Incendies : la situation s’améliore mais les risques restent « extrêmement importants »

Ce jeudi 30 juillet, le ministre de l’Intérieur a tenu un point presse au cours duquel il a rappelé le risque encore « extrêmement important » d’incendies. Le ministre assure également que le feu de Gironde est « stabilisé mais pas fixé ».
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a assuré jeudi que les autorités ne baissaient « pas la garde » face au risque encore « extrêmement important » d’incendies, et ce malgré une « amélioration », notamment en Gironde. « Le risque reste extrêmement important puisqu’on est dans une situation de sécheresse forte », a déclaré le ministre lors d’un point presse après un point de situation sur les incendies au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic).

14 131 feux depuis le début de la saison

Selon lui, 26 départs de feu ont été enregistrés en France mercredi, des feux qui « partent très vite et très fort » en raison de la sécheresse. Au total, depuis le début de la saison, 14 131 feux ont été totalisés et 117 000 hectares ont été brûlés, a annoncé M. Nuñez. Malgré une « amélioration météo, on reste évidemment extrêmement vigilant et on considère que la situation est toujours assez compliquée », a-t-il relevé. « On ne baisse absolument pas la garde », a-t-il insisté. Au total, depuis le début de la saison, 14 131 feux ont été enregistrés, 117 000 hectares ont été brûlés.

L’incendie de Gironde « stabilisé mais pas fixé »

Concernant l’incendie qui a ravagé 42 000 hectares en Gironde, il est « stabilisé mais pas fixé », a rappelé le ministre. Quelque 3 300 sapeurs-pompiers restent déployés jeudi à l’ouest de la mégapole bordelaise et autour du bassin d’Arcachon où un début d’optimisme a gagné pompiers, militaires et forestiers mobilisés. Par ailleurs, les autorités ont procédé à « 275 interpellations », dont 70 % pour des incendies volontaires, a indiqué Laurent Nuñez.

(Avec AFP)

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