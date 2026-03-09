Mojtaba Khamenei désigné guide suprême : « C’est la certitude que le conflit va durer »

La succession d’Ali Khamenei a été annoncée ce matin par l’Assemblée des experts iranienne. Et, sans surprise, « la mort d’Ali Khamenei ne signifie pas la mort du régime iranien », selon Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques. D’après ce spécialiste, l’avènement d’une figure réformiste et modérée était difficile à imaginer.

Mojtaba Khamenei, un religieux iranien influent dans la sphère politique

Second fils d’Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei est un religieux iranien âgé de 56 ans. Proche des Gardiens de la Révolution, il n’a fait que peu d’apparitions publiques et n’a pas occupé de fonction exécutive avant d’être désigné guide suprême ce 9 mars. Membre du clergé chiite, il est resté discret mais a été l’un des proches conseillers de son père. Sa nomination concorde avec son élévation au rang d’ayatollah, plus haut rang religieux chiite.

L’Assemblée des experts, collège de 88 membres du clergé chargé de nommer le successeur d’Ali Khamenei, a assuré « ne pas avoir hésité une minute » à désigner Mojtaba Khamenei. Les frappes israéliennes du 3 mars ayant visé le siège du collège n’auront donc pas empêché le processus de transition.

Après l’annonce de la nomination à vie de Mojtaba Khamenei, les principales forces et institutions du pays ont soutenu son investiture : les Gardiens de la Révolution (armée idéologique iranienne), les forces armées et la police lui ont immédiatement prêté allégeance. Au-delà des frontières iraniennes, plusieurs alliés du régime ont successivement prêté serment au nouveau guide suprême : le Hezbollah au Liban, les rebelles houthis du Yémen et trois factions armées irakiennes.