Public Sénat
Le direct

Affaire Lyhanna : le groupe communiste demande une nouvelle fois la création d’une délégation des droits de l’enfant au Sénat

A la sortie des questions d’actualité au gouvernement, la présidente du groupe communiste du Sénat, Cécile Cukierman a indiqué qu’elle avait demandé au président du Sénat, Gérard Larcher, la création d’une délégation des droits de l’enfant au Sénat. Une demande rejetée à plusieurs reprises par la chambre haute ces dernières années.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

On l’a appris aujourd’hui. La commission des lois du Sénat va se doter ce mercredi des prérogatives d’une commission d’enquête afin de faire la lumière sur les dysfonctionnements révélés par l’affaire Lyhanna. Une autre commission d’enquête sur les violences sexuelles dans le périscolaire va voir le jour à la chambre haute. Pour autant, la présidente du groupe communiste du Sénat, Cécile Cukierman estime que le Sénat pourrait faire plus en matière de lutte contre les violences sur les enfants. « J’ai demandé dès hier au président Gérard Larcher, la création d’une délégation au droit de l’enfant. Notre groupe avait déposé et fait débattre en séance une telle résolution il y a quelques années. Je souhaite que nous reprenions en en tout cas ces travaux-là, que nous puissions déboucher. Nous sommes effectivement aujourd’hui une des seules chambres parlementaires de l’Union européenne à ne pas avoir de délégation spécifique à la question de l’enfance », a-t-elle déclaré à la sortie des questions d’actualité du Sénat.

En 2019, Éliane Assassi à l’époque présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE) avaient formulé une proposition de loi en faveur de la création d’une délégation aux droits de l’enfant. Elle avait finalement été rejetée par 249 voix contre 90.

En 2022, une proposition identique, portée par le sénateur Xavier Iacovelli (Renaissance), et soutenue par six groupes politiques du Sénat, s’était malgré tout heurtée au rejet de la majorité de droite qui avait invoqué des arguments relatifs au travail parlementaire. Muriel Jourda (LR) avait, effectivement, mis en avant une question de forme, « d’organisation du travail parlementaire ». « La multiplication des instances parlementaires qui apportent plus de dispersions que d’efficacité au travail sénatorial », avait-elle estimé.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Affaire Lyhanna : le groupe communiste demande une nouvelle fois la création d’une délégation des droits de l’enfant au Sénat
3min

Politique

« Liste noire » dans l’Education nationale : « Aucun individu dangereux ne doit pouvoir mettre les pieds dans une école », défend le ministre

Le gouvernement souhaite lister dans un fichier les personnels licenciés par l’administration en raison de comportements inappropriés avec les mineurs, même sans décision de justice. « Ils ne pourront plus rentrer par la fenêtre quand on les a chassés par la porte », défend Édouard Geffray le ministre de l'Éducation nationale.

Le

Affaire Lyhanna : le groupe communiste demande une nouvelle fois la création d’une délégation des droits de l’enfant au Sénat
3min

Politique

Affaire Lyhanna : « Le viol est un problème d’hommes, le meurtre est un problème d’hommes », dénonce la sénatrice écologiste, Mélanie Vogel

Dans la foulée du meurtre de la jeune Lyhanna dans le Gers et de celle de Noahm à Metz sur fond d’homophobie, la sénatrice écologiste, Mélanie Vogel a livré un réquisitoire sévère contre « le système des violences masculines », lors des questions d’actualité au gouvernement du Sénat.

Le

Affaire Lyhanna : le groupe communiste demande une nouvelle fois la création d’une délégation des droits de l’enfant au Sénat
2min

Politique

Affaire Lyhanna : Sébastien Lecornu annonce un décret dans les « prochains jours » pour motiver les classements sans suite en cas de crime sexuel sur mineurs

Lors des questions d’actualité au gouvernement, ce mercredi, Sébastien Lecornu a assuré qu’un décret sur la nécessité de motiver un classement sans suite pour un crime sur mineurs sera pris « dans les tout prochains jours ». Une nouvelle annonce après les premières mesures législatives dévoilées hier.

Le