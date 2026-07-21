Défenseur des droits : le Parlement valide la nomination de François-Noël Buffet 

Malgré les protestations ce mardi matin dans le Jardin du Luxembourg, la commission des lois du Sénat, après celle de l’Assemblée nationale, a validé la candidature de François-Noël Buffet en tant que Défenseur des droits. Proposé par Emmanuel Macron et soutenu par Gérard Larcher, François-Noël Buffet, sénateur depuis 2004, succède à Claire Hédon pour un mandat de six ans. L’ancien ministre a obtenu 43 voix pour et 39 contre.

Ce mardi matin, plusieurs associations dont AIDES, Act up Paris ou SOS racisme se sont réunies dans le jardin du Luxembourg pour s’opposer à la nomination de François-Noël Buffet. Le collectif d’associations lui reproche notamment son opposition au Mariage pour tous, son soutien au projet de loi immigration de 2024 et son abstention lors du vote sur la constitutionnalisation de l’IVG. Un pedigree jugé incompatible avec les missions du Défenseur des droits qui est chargé de défendre les individus contre les discriminations et abus des pouvoirs publics.

Si la pétition a récolté plus de 150 000 signatures, les parlementaires ont tout de même validé la nomination du sénateur. Conformément à l’article 13 de la Constitution, des parlementaires de la commission compétente peuvent s’opposer à une nomination présidentielle par un vote à la majorité des 3/5e.