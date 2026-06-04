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Direct. Pierre-Edouard Stérin : « Politiquement, je dirais que je suis au centre de la droite »

Direct. Pierre-Edouard Stérin : « Politiquement, je dirais que je suis au centre de la droite »

Ce jeudi, la commission d’enquête sénatoriale sur le financement privé des politiques publiques auditionne le milliardaire ultraconservateur Pierre-Edouard Stérin, en visioconférence.  Il sera notamment interrogé sur les ambitions de son projet « Périclès » visant à favoriser une victoire de « l’union des droites » lors de prochaines échéances électorales. L’évènement est à suivre à partir de 11h30 sur les antennes de Public Sénat.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

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8 min

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La commission d’enquête sénatoriale cherche à faire la lumière sur « les mécanismes de financement des politiques publiques par des organisations privées » ainsi que sur les risques « d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie » arrive à un moment clé de ses travaux.

Les sénateurs qui s’intéressent particulièrement aux investissements de structures privées : fondations, fonds ou associations, dans les domaines démocratique, culturel ou éducatif auditionnent, ce matin le milliardaire ultraconservateur Pierre-Edouard Stérin. Au cœur de leurs interrogations figure notamment son projet « Périclès ». Durant l’été 2024, le quotidien L’Humanité avait révélé un document stratégique détaillant les ambitions politiques de ce projet. Selon ces révélations, 150 millions d’euros devaient être consacrés à la promotion d’idées d’extrême droite afin de favoriser une victoire de « l’union des droites » lors de prochaines échéances électorales

Exilé en Belgique, opposé à l’avortement et défenseur de la « remigration », Pierre-Édouard Stérin affiche ouvertement ses convictions ultralibérales, traditionalistes et identitaires. L’entrepreneur affirme vouloir « servir et sauver la France » en mettant sa fortune au service de ses idées. Son nom est également associé à la « Nuit du Bien commun », un événement caritatif organisé dans plusieurs villes françaises et régulièrement critiqué par la gauche locale pour son soutien à des associations conservatrices.

L’évènement est à suivre à partir de 10h30 sur les antennes de Public Sénat.

 

12h02

« On considère qu’il est utile de contribuer au renouvellement du personnel politique français », répond Pierre Pierre-Édouard Stérin, interrogé sur l’institut Politicae

La commission aborde désormais la question de Politicae, l’institut de formation de candidats, financé par le milliardaire. Dans une interview publiée par le New York Times le 22 mars, jour du second tour des élections municipales, l’entrepreneur avait indiqué que l’organisme qu’il soutient financièrement avait formé près de 4000 candidats.
« Bien que vous fassiez tous le maximum pour faire en sorte que les choses aillent mieux dans notre pays, on considère, on considérait, on considère toujours, qu’il est utile de contribuer à l’amélioration, au renouvellement du personnel politique français. Et c’est dans ce cadre-là que Politicae, je crois, a vu le jour […] Politicae, que je suis très heureux de soutenir, vise à aider des personnes issues de la société civile à suivre des formations pour éventuellement derrière s’engager en politique », a-t-il répondu. Il affirme que les élèves suivent les formations « avec un agenda complètement apartisan ». Selon lui, la quasi-totalité des candidats passés par cette école « se sont présentés sans aucune étiquette politique ». Pour les autres, c’était « plutôt à droite qu’à gauche, bien qu’il y ait des exceptions ».
11h52

Le milliardaire assume son ambition : faire gagner les idées « libérales conservatrices »

« Nous espérons avoir en France une politique de droite libérale conservatrice. » Interrogé sur les objectifs du projet Périclès, révélés en 2024 par L’Humanité, Pierre-Édouard Stérin ne renie pas la finalité politique de son engagement. Il affirme vouloir diffuser des idées « libérales conservatrices » afin que les électeurs votent ensuite « en cohérence » avec celles-ci. Pour Colombe Brossel, cette réponse confirme l’existence d’une ambition politique derrière le projet. « Il y a donc bien un projet avec une dimension de victoire politique. »
11h46

Pierre-Edouard Stérin mis au défi d’expliquer les flux financiers de son empire philanthropique

« Cet argent, il est où ? Il va où ? Il sert à quoi ? », interroge la rapporteure Colombe Brossel. La sénatrice revient sur les montages financiers du Fonds du Bien Commun, qualifiés d’« atypiques » lors de précédentes auditions. Elle souligne l’incapacité des collaborateurs de Pierre-Édouard Stérin à expliquer clairement l’origine et la circulation des dizaines de millions d’euros annoncés chaque année.
Face aux interrogations, Pierre-Édouard Stérin décrit une organisation articulée autour de sa holding belge, qui redistribuerait les profits de ses activités entrepreneuriales vers ses structures philanthropiques. Sur les aspects techniques, il admet toutefois ne pas être en mesure de répondre précisément et promet des explications ultérieures. « Je n’ai pas la réponse technique à cette question. »
11h43

« Les 5 000 euros que m’ont prêtés mes parents sont devenus un peu plus de 1,4 milliard d’euros »

En 2003, Pierre-Edouard Stérin lance « Smartbox », inspiré d’un concept belge de coffrets cadeaux, dont il reprend la licence « avec 5 000 euros que [lui] avaient prêtés [s] es parents ». « En 10 ans, j’ai fait passer ces 5 000 euros de 0 à 500 millions d’euros de chiffres d’affaires, de 0 à 50 millions d’euros de résultats par an, de 0 à plus de 1 000 collaborateurs sur une dizaine de pays en Europe », fait valoir l’homme d’affaires.

« Les 5 000 euros que m’ont prêtés mes parents en 2003 sont devenus en 2026 un peu plus de 1,4 milliard d’euros. Je ne suis pas né milliardaire, je le suis devenu grâce à mon ambition, ma volonté, et ma capacité de travail très importante », se félicite Pierre-Edouard Stérin. « J’ai une vie tout à fait classique de cadre supérieur. On doit dépenser avec mon épouse et mes cinq enfants entre 150 et 200 000 euros par an, ce qui est beaucoup d’argent mais ce qui est très loin de ce que pourrait me permettre de faire le patrimoine que j’ai accumulé », explique-t-il, indiquant ne pas être intéressé par « l’accumulation de biens matériels ».

De l’entreprenariat à la philanthropie

 

En 2013, Pierre-Edouard Stérin démissionne de son poste de directeur général de Smartbox : « J’avais atteint le seuil limite de compétences, je n’avais plus le niveau de diriger cette entreprise », explique-t-il. Depuis une douzaine d’années, le milliardaire indique se consacrer à deux activités : « Crée des entreprises. Je lance chaque année une dizaine de projets, et en parallèle j’investis les dividendes de Smartbox, et des autres entreprises que j’ai pu développer, dans différents secteurs », détaille-t-il.

« J’ai aussi décidé de continuer à faire de l’argent pour faire le bien. J’ai créé deux entités, la première est le Fonds du bien commun, il y a 4 -5 ans, qui soutient des projets d’intérêt général, et le deuxième projet que j’ai créé, c’est Périclès, qui est un projet métapolitique, qui vise à diffuser en France des idées libérales conservatrices. »

« Politiquement, je dirais que je suis au centre de la droite »

 

Pierre-Edouard Stérin a également tenu à nuancer la proximité qu’on lui prête avec l’extrême droite. « Je suis souvent caricaturé par une certaine presse, mais s’il fallait me définir politiquement, je dirais que je suis au centre de la droite. J’ai été militant RPR dans les années 1980 », a-t-il voulu rappeler. « Je préfère de loin la vie des affaires aux histoires philanthropiques et métapolitiques, aujourd’hui, j’y consacre moins de 10 % de mon temps », assure-t-il.

11h38

« Je n’aime pas les socialo-communistes, c’est ce qui m’a donné l’occasion de déménager »

Pierre-Édouard Stérin commence par se présenter comme étant issu de la « génération François Hollande » et « exilé fiscal ». « François Hollande n’aime pas les riches, et moi je n’aime pas les socialo-communistes, c’est ce qui m’a donné l’occasion de déménager », attaque l’entrepreneur de 52 ans, précisant avoir économisé trois millions d’euros depuis, grâce à un système fiscal plus favorable. Il affirme avoir redistribué « 150 millions d’euros en France à des projets d’intérêt général ou à des projets métapolitiques ».
Se décrivant comme originaire de la « classe moyenne », malgré un père expert-comptable ayant racheté son cabinet puis une petite usine réalisant « quelques petits millions d’euros de chiffre d’affaires », Pierre-Édouard Stérin a brossé la trajectoire de sa jeunesse. « Parcours scolaire très compliqué », descriptions de ses petits boulots, l’homme d’affaires est revenu sur son premier commerce en ligne, relatif aux jeux vidéo, avant d’évoquer une « vingtaine d’échecs » au début des années 2000, avant le développement de Smartbox.
« Je ne suis pas né milliardaire, je le suis devenu »
11h35

Pierre-Édouard Stérin : « Je suis un exilé fiscal […] Je vis en Belgique ».

11h32

L’audition débute : Pierre-Edouard Stérin est présent en visioconférence

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