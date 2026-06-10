[Info Public Sénat] Affaire Lyhanna : le Sénat met en place une commission d’enquête sur le « pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements »

La commission des lois du Sénat a voté ce mercredi la mise en place d’une mission d’information sur le « pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements » révélés par l’affaire Lyhanna. La présidente de la commission des lois, Muriel Jourda (LR) demandera par la suite le statut de commission d’enquête.

Cette initiative intervient alors que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et le ministre de l’Intérieur ont été auditionnés ce mardi matin par la commission des lois sur les circonstances ayant permis au principal suspect, déjà visé par plusieurs plaintes pour viol, d’échapper pendant des années à certaines investigations. Au cours de son audition, le garde des Sceaux a lui-même évoqué à plusieurs reprises une « défaillance grave » dans le traitement des procédures.

Les travaux de la commission d’enquête démarreront dans les prochains jours et reprendront après la coupure parlementaire et les élections sénatoriales en octobre.