« Macron 2032, c’est dans mon ordinateur ! », ironise le sénateur François Patriat, sur le point de quitter le Sénat

C’est un chapitre qui se clôt au Palais du Luxembourg. Le sénateur de Côte-d’Or François Patriat, chef de file du groupe RDPI, qui rassemble les élus macronistes au sein de la Chambre haute, a annoncé mardi qu’il ne se représenterait pas en septembre, au terme de son troisième mandat. « C’est une décision de lucidité, c’est une décision de sagesse, de responsabilité au vu des 50 années où j’ai été élu, dont 37 comme parlementaire », a expliqué le sénateur de 83 ans, invité ce mercredi sur le plateau de Public Sénat. « Il y a des gens qui demandent à cor et à cri que l’on laisse la place aux jeunes, je l’entends. »

« Je continuerai à faire de la politique »

Est-il heureux de partir ? « Pas du tout », répond l’élu, désormais vice-doyen du Sénat, et qui fait part d’un choix « difficile ». « La maison va me manquer, mes amis vont me manquer, beaucoup », a-t-il confié.

Ancien ministre de l’Agriculture de Lionel Jospin, François Patriat a rejoint Emmanuel Macron dès 2016. Après deux quinquennats, il reste aujourd’hui l’un de ses plus fidèles soutiens. « Je vais continuer d’accompagner le chef de l’Etat jusqu’à la fin de son mandat. Je continuerai à militer de toute façon, et sans doute que je continuerai à faire de la politique, bien entendu », a-t-il déclaré.

Alors que la Constitution interdit au président de la République d’effectuer plus de deux mandats d’affilée, François Patriat n’a jamais fait mystère de son souhait de voir Emmanuel Macron briguer, d’ici cinq ans, un troisième quinquennat. « Hashtag Macron 2032, c’est dans mon ordinateur ! », sourit le Bourguignon.