Marine Le Pen condamnée à 1 an ferme sous bracelet, mais éligible en 2027, elle pourrait être candidate à la présidentielle

C’est une surprise pour Marine Le Pen. A l’issue du délibéré, dans l’affaire de détournement de fonds publics des assistants parlementaires européens du FN, la cour d’appel de Paris a revu à la baisse la condamnation de la députée RN. Le parquet avait requis contre Marine Le Pen une peine de 5 ans d’inéligibilité, quatre ans de prison, dont trois ans avec sursis, et l’aménagement de l’année de prison ferme en détention à domicile sous bracelet électronique.

La triple candidate à la présidentielle a finalement été condamnée à 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis. Elle a déjà purgé une peine d’un an d’inéligibilité depuis le jugement de première instance. Elle sera donc éligible pour le prochain scrutin présidentiel. Elle a aussi été condamnée à 100 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme à purger à domicile sous bracelet électronique. Mais l’intéressée, âgée de 57 ans, a d’ores et déjà estimé qu’il ne lui serait « pas possible » de faire campagne avec un bracelet électronique. La décision de la Cour d’appel est aussi susceptible d’être frappée d’un pourvoi en cassation, formulé par Marine Le Pen ou le parquet, sous 10 jours. Le pourvoi est suspensif. La plus haute institution judiciaire juge le droit, et non les faits de l’affaire. Mais là encore, cette piste du pourvoi a été écartée par Marine Le Pen elle-même, à la fin de l’année 2025.

Va-t-elle changer d’avis ? Marine Le Pen s’exprimera sur ses intentions au 20h de TF1 ce soir.