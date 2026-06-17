Public Sénat
Le direct

Présidentielle : « Mon adversaire s’appelle Jordan Bardella de Monaco », tacle François Ruffin

Invité de notre matinale, François Ruffin a détaillé son programme sur le commerce international ou le logement. Le candidat à la présidentielle a fait de Jordan Bardella son adversaire principal et refuse de dire s’il se rangera ou non derrière Jean-Luc Mélenchon.
Louis Mollier-Sabet

Par Louis Mollier-Sabet

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Interrogé sur notre antenne à propos de sa concurrence à gauche avec Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin a préféré se recentrer sur son combat contre l’extrême droite. Le Picard en a profité pour envoyer une pique à Jordan Bardella – présent en tribune au Grand prix de Monaco avec sa compagne, Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles, pendant la marche blanche pour Lyhanna. « Mon adversaire, c’est Jordan Bardella de Monaco », a ironisé François Ruffin, renvoyant le président du RN à la fois à ses nouvelles accointances aristocratiques et à la figure caustique du sketch des Inconnus, « Stéphanie de Monaco. »

Sans surprise, François Ruffin n’est pas non plus convaincu par Raphaël Glucksmann, incapable selon lui de réconcilier la gauche et les classes populaires alors que celui-ci se sent d’après ses propres dires « plus à l’aise à New York qu’en Picardie. » Se rangera-t-il alors derrière Jean-Luc Mélenchon si celui-ci est mieux placé à l’approche du premier tour ? « Invitez-le et demandez-lui s’il se rangera derrière François Ruffin, vous verrez ce qu’il répond », rétorque le député de la Somme (80).

« Le logement est le point de blocage de la société française »

Sur le fond, le candidat à la présidentielle a développé l’idée d’une politique protectionniste vis-à-vis des Etats-Unis, concentrée sur les flux de capitaux. « Je suis pour une politique protectionniste vis-à-vis des importations chinoises, mais c’est sur le capital que l’on doit se protéger des Etats-Unis. C’est précisément l’inverse de ce que fait Emmanuel Macron en leur ouvrant les portes à Choose France », a-t-il estimé. François Ruffin propose ainsi de « mobiliser le capital national », et notamment les 2000 milliards d’encours des produits d’assurance-vie. » Sur toute cette épargne – en partie défiscalisée – seuls 3-4 % vont vers les PME françaises, alors que le double finance les entreprises américaines. L’épargne nationale doit être faite pour financer l’industrie française. Michel Barnier avait proposé un livret industrie, ça me semble une priorité », a-t-il développé.

Sur un autre sujet, le logement constitue pour François Ruffin « le point de blocage de la société française. » « Le pouvoir d’achat, en vérité, c’est la question du logement. Même quand on regarde les questions de natalité, quand on interroge les jeunes couples qui ne veulent pas avoir d’enfants, la première cause qu’ils donnent, c’est le logement », a-t-il développé. Pour résoudre cette crise, le député de la Somme propose de généraliser l’encadrement des loyers et de mettre en place une « commission d’usage des logements », qui déciderait « à chaque logement vendu » si le futur propriétaire a le droit de le louer sur Airbnb, d’en faire une résidence secondaire ou s’il est « obligé de trouver un locataire à l’année. »

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Retraites : droite et gauche se déchirent sur l’interprétation du rapport du COR
5min

Politique

Droits voisins : le Sénat s’apprête à mieux contraindre et sanctionner les géants du numériques rétifs à rémunérer la presse

Après son adoption à l’unanimité à l’Assemblée, la proposition de loi sur l’effectivité des droits voisins est examinée dans l’hémicycle du Sénat ce mardi soir. En commission, les sénateurs ont encore renforcé les nouvelles prérogatives de l’Arcom pour contraindre les Gafam à respecter leurs obligations de rémunération des éditeurs de presse.

Le

Stop fast fashion action in Bordeaux
5min

Politique

« On s’achemine vers un accord » : la loi anti fast-fashion de retour au Parlement, avec Shein et Temu dans le viseur

Sénateurs et députés vont devoir se mettre d’accord, ce mercredi, en commission mixte paritaire, sur la proposition de loi anti fast-fashion, après l’avoir adoptée en des termes différents en première lecture. Les positions convergent vers des pénalités ciblant uniquement les produits des géants chinois Shein et Temu, délaissant les dérives plus larges de l’industrie textile.

Le