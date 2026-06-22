Public Sénat
Le direct
The left-wing groups give a press conference on Bill of Finance
Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE-K du Sénat. Crédit : Stephane Lemouton/SIPA

Sénatoriales 2026 : les communistes visent « la stabilité », voire gagner des sièges « si toutes les planètes sont alignées »

Avec seulement 4 sénateurs renouvelables sur 18, le groupe CRCE-K (communiste) du Sénat aborde les élections sénatoriales de septembre prochain avec une certaine sérénité. Il espère conserver les sièges de ses quatre sortants. C’est surtout le scrutin de 2029, où 14 siègent seront remis en jeu, qui s’annonce plus ardu.
François Vignal

Par François Vignal

Temps de lecture :

6 min

Publié le

Pour les sénatoriales de septembre, l’enjeu n’est pas le même pour tous les groupes. Si certains voient la moitié de leurs sièges concernée par le renouvellement, le groupe communiste peut aborder le scrutin sereinement à cet égard. Seuls 4 sénateurs, sur les 18 que compte le groupe, voient leur siège remis en jeu, soit près de 27 %. « Je sais que j’aurai un groupe à la rentrée », sourit Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE-K (communiste, républicain, citoyen et écologiste – Kanaky).

« L’objectif, c’est de renouveler les quatre sortants et de pouvoir en gagner ailleurs »

Les quatre sortants vont repartir. Il s’agit de Jérémy Bacchi, dans les Bouches-du-Rhône, de Gérard Lahellec, dans les Côtes-d’Armor, de Marie-Claude Varaillas, en Dordogne et de Céline Brulin, en Seine-Maritime. « L’objectif, c’est de renouveler les quatre sortants et de pouvoir en gagner ailleurs. On verra le moment venu. Après, ça demeure des sénatoriales exigeantes, car au-delà du maintien du groupe ou pas, le scrutin se tient après les municipales et avant la présidentielle, dans un glissement des électorats, avec une forme de perméabilité », relève Cécile Cukierman. « Nos quatre sénateurs sortants ont la capacité à être renouvelés, car ce sont quatre sortants qui vont se représenter, et car ils ont fait le travail dans leur département », insiste la sénatrice de la Loire, qui ajoute : « Si toutes les planètes sont alignées, nous gagnerons des sièges. L’objectif, c’est de se renforcer et a minima, la stabilité ».

Dans les Bouches-du-Rhône, où le PCF détient notamment Martigues, les choses devraient bien se passer pour Jérémy Bacchi. Comme nous l’écrivions le 19 juin, on se dirige comme en 2020 vers une liste commune de la gauche, avec Jérémy Bacchi en tête, suivi de Marie-Carlette Carlotti (PS) et de Guy Benarroche (Les Ecologistes). Pour l’heure, pas d’annonce officielle. « Nous demandons à ce qu’il puisse conduire la liste, comme en 2020 », soutient la sénatrice PCF de la Loire, qui souligne que « nous avons les grands électeurs pour avoir un sénateur ».

En Seine-Maritime, « Céline Brulin est très implantée », relève un communiste, « elle se bat, on a bon espoir ». Dans les Côtes-d’Armor, « ils repartent sur la même configuration qu’en 2020, où la socialiste Annie Le Houérou était tête de liste, et Gérard Lahellec en second », explique la présidente du groupe CRCE-K, confiante là aussi : « On a un sénateur qui a fait son travail ». Reste que « le PS a perdu Saint-Brieuc (le maire était un ancien PS, ndlr) et Lamballe. Le contexte est plus dur », pointe un sénateur PCF, qui se rassure cependant : « Mais la dernière fois, il y avait une marge d’avance ». En Dordogne, là aussi, on pense du côté du PCF que les « choses se présentent bien » pour Marie-Claude Varaillas.

Espoir de gagner un siège dans le Gard, après la victoire aux municipales à Nîmes

La place du Colonel Fabien espère maintenir ses positions. Et la bonne surprise serait de gratter quelques sièges. Le PCF y travaille. « Il y a plusieurs départements où nous essayons de gagner des sénateurs », explique Cécile Cukierman. « Nous sommes en capacité de pouvoir avoir des sénateurs supplémentaires », soutient encore la sénatrice PCF, qui ajoute, prudente : « Mais peut-être que nous n’en aurons pas ».

Si la présidente du groupe CRCE ne veut pas donner les départements visés, c’est surtout celui du Gard, où les communistes caressent de sérieux espoirs, après la victoire aux municipales à Nîmes, avec Vincent Bouget, qui a repris la ville à la droite. Selon une source communiste, on se dirigerait vers une liste avec le sénateur PS sortant, Denis Bouad, suivi d’une femme pour le PCF en second, parité oblige. Outre Nîmes, le PCF peut compter sur son implantation aussi autour d’Alès. Mais il faut encore attendre la fin des discussions.

Pour espérer conserver les sortants et aller chercher des sièges, les accords avec le reste de la gauche sénatoriale, socialistes et écologistes, peuvent donner un sérieux coup de pouce bien sûr. Comme dit Cécile Cukierman, les choses peuvent se faire, entre « les réalités locales et un peu d’huile nationale ». Il s’agit surtout « d’avoir un accord qui permette que chacun s’y retrouve à la fin ».

« Forcément, vous jouez plus avec 14 renouvelables qu’avec 4 »

On l’aura compris, les sénatoriales 2026 ne seront pas un scrutin en forme de couperet pour les communistes. C’est en revanche l’élection de 2029, avec 14 sièges renouvelables, qui s’annonce beaucoup plus périlleuse. L’Ile de France, le Nord, le Pas-de-Calais, territoires qui abritent plusieurs sénateurs PCF, seront concernés par les sénatoriales 2029. « En 2026, c’est plus facile, plus confortable. On est le groupe avec la proportion la plus basse de renouvellement cette année », relève un communiste. « Il n’y a pas d’énormes enjeux pour nous sur cette série. L’essentiel des enjeux, c’est 2029. L’essentiel des troupes sera renouvelé », confirme un sénateur communiste. Mais le même assure qu’il n’y a « pas d’appréhension, mais de la combativité », même si, sur le papier, l’existence du groupe est théoriquement en jeu. Mais sa disparition semble plutôt improbable.

« Forcément, vous jouez plus avec 14 renouvelables qu’avec 4 », reconnaît Cécile Cukierman. La présidente du groupe reste cependant très prudente. « Je ne sais pas où sera la France en 2029. C’est dans 3 ans, après une présidentielle, des législatives, des régionales, des départementales et les européennes… » souligne la présidente du groupe communiste. « C’est déjà difficile de savoir ce qu’il se passera dans un an. Alors en 2029… On est dans la politique-fiction », ajoute un autre communiste.

« On a une voix sincère, nous ne sommes dans l’idéologie dominante »

Pour l’heure, le groupe CRCE-K, sixième groupe du Sénat, devant les groupes écologiste et RDSE, entend continuer à faire entendre sa voix, souvent singulière, à la Haute Assemblée. « On a une voix sincère. Nous ne sommes dans l’idéologie dominante. Il y a besoin de continuer à porter ces idées-là. C’est aussi le pluralisme de notre République et de notre démocratie », défend Cécile Cukierman, qui ajoute : « Je ne suis ni original, ni un animal de foire. Nous constituons une des composantes du débat démocratique français. C’est donc important de rester au Sénat, avec ce que ça représente ». Sans nul doute, on continuera d’entendre les sénateurs communistes du côté gauche de l’hémicycle, en octobre.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

FRA – ASSEMBLEE – QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
7min

Politique

Affaire Lyhanna : après un rapport accablant de l'inspection, la responsabilité politique est-elle écartée ?

L'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la justice déclenchée par la mort de la jeune Lyhanna a pointé, ce lundi, une série de dysfonctionnements suite au dépôt de plainte pour viols sur mineure de moins de 15 ans déposée en août 2025 contre Jérôme Barella. Sébastien Lecornu indique que « la puissance publique ne se défaussera pas » face à « une vérité d'une extrême gravité » et promet des mesures, sans évoquer la proposition de « loi intégrale » sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Le

France Extreme Weather Heat
8min

Politique

Canicule : le congé climatique fait monter la température politique

Face à une nouvelle vague de chaleur, les Écologistes proposent la création d’un « congé climatique » de cinq jours par an. Une mesure qui est déjà mise en place en Espagne depuis 2024. Entre urgence sanitaire, coût économique et adaptation de la société, la mesure attise les débats bien au-delà du thermomètre.

Le

Lyhanna Case – Funerals and Last Tribute.
4min

Politique

Affaire Lyhanna : « Pertes de temps, défaillances et absence de suivi de procédure », pointe le  pré-rapport d’inspection

Trois semaines après la découverte du corps de la jeune Lyhanna, l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la justice a présenté un premier rapport destiné à faire la lumière sur les dysfonctionnements et les erreurs individuelles qui ont conduit à cette affaire qui a ému la France entière. Devant la presse, les deux inspecteurs généraux de la justice et de la gendarmerie, ont confirmé que la plainte pour viols sur mineure de moins de 15 ans déposée en août 2025 contre Jérôme Barella n'avait « pas été traitée comme une procédure prioritaire », par les services d'enquête et le parquet du Gers.

Le

Sénatoriales 2026 : les communistes visent « la stabilité », voire gagner des sièges « si toutes les planètes sont alignées »
4min

Politique

« Dans le monde politique et de l’entreprise, le pouvoir dénature les gens », observe Elisabeth Moreno

Si devenir ministre lui a permis de faire avancer la cause des femmes, elle a aussi, pendant deux ans, découvert l’envers du monde politique. Entre « carriérisme », environnement masculin et manque de soutien pour faire avancer le féminisme, Elisabeth Moreno revient sur ses combats, son expérience gouvernementale et les travers du pouvoir au micro de Rebecca Fitoussi, dans l’émission Un monde, un regard.

Le