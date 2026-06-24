« Il faut que, tous ensemble, on mette l’aide à la rénovation d’écoles en priorité absolue », appelle François Gatel

La France, qui traverse une canicule d’une intensité historique, a-t-elle manqué de moyens budgétaires pour adapter les bâtiments publics ? Plusieurs sénateurs ont demandé ce 24 juin des comptes à la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, après la division par trois en l’espace de deux ans des moyens du Fonds Vert. Cette enveloppe, aujourd’hui dotée de 837 millions d’euros.

L’ancienne présidente du Fonds mondial pour la nature – France (WWF-France) a assuré, lors des questions au gouvernement, que les moyens du ministère pour les questions d’adaptation avaient « continué à augmenter », pour atteindre 1,7 milliard d’euros. Elle a rappelé que le Fonds Vert était un financement qui « vient en complément des collectivités ».

« Il n’y a pas que le Fonds Vert qui finance la rénovation des écoles », appuie également Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, à notre micro. L’ancienne sénatrice centriste rappelle que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), « sacralisée » dans le budget à hauteur d’un million d’euros, peut aussi être mobilisée à cet effet. « Je pense que nous pouvons aussi, dans les circulaires aux préfets, hiérarchiser les projets. Nous pourrons insister sur le sujet des écoles. »

« Il faut que des solutions que l’on n’avait pas envisagées comme la climatisation, puissent aussi être éligibles »

« La rénovation des écoles, la construction, fait partie des priorités high-level de l’éligibilité à la DETR », a-t-elle ajouté. « Donc nous nous sommes auprès des collectivités pour pouvoir aider avec ce milliard qui est réparti par département, à la main du préfet – il y a des élus qui sont présents dans cette commission et des parlementaires – il faut aussi que, tous ensemble, on mette l’aide à la rénovation d’écoles en priorité absolue. »

Elle a également indiqué qu’il fallait que l’on ouvre « sans doute » les dotations à de nouveaux critères. « Je pense qu’il faut qu’on s’adapte aujourd’hui et que des solutions que l’on n’avait pas envisagées comme la climatisation, dont aujourd’hui on reparle beaucoup, puissent aussi être éligibles dès lors qu’on a considéré que c’était pertinent. »

Ce mercredi, Monique Barbut a précisé que 6 000 écoles avaient été financées « à date » en matière de rénovation, un chiffre à mettre au regard des quelque 48 000 établissements de l’enseignement primaire recensés en France. Mardi, à peu près 1 800 écoles ont dû fermer et 8 000 autres ont été obligées d’adapter leurs horaires.