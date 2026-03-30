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Mediterraneo

A la découverte des chants traditionnels en Albanie

Dans Mediterranéo cette semaine : cap sur l'Albanie à la découverte des chants traditionnels du pays. Nous irons à Rome ou le Stornello témoigne d'une tradition populaire très amusante. Et nous terminerons à Tanger où l'on célèbre la culture arabo andalouse.

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/04/2028

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