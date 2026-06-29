En Grèce, regard sur le fromage de l'Ile de Céphalonie
La Méditerranée et sa gastronomie... Nous allons tout d'abord en Grèce, où nous partons à la découverte du fromage de l'Ile de Céphalonie. Ensuite, direction la Tunisie, où la réputation internationale de la Harissa n'est plus à faire. Et enfin, nous nous intéressons au traitement des déchets grâce au lombric, l'occasion de passer également par ... la Corse.
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