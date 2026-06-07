Personnes âgées : « On ne s’en occupe pas comme il faut », estime Patrick Chesnais

Il n’a pas toujours voulu être comédien. S’il réécrivait les Fourberies de Scapin à l’âge de 7 ans, Patrick Chesnais aurait d’abord aimé être médecin et trouver des remèdes aux difficultés des gens. Interrogé par Rebecca Fitoussi dans l’émission Un monde, un regard, il espère que son dernier spectacle empreint d’humanité le ramène peut-être à cette aspiration profonde : « Je sais qu’avec ce spectacle, beaucoup de gens me remercient et se sentent concernés par ce qu’ils entendent et par le moment qu’ils ont passé. Ça me fait du bien de leur faire du bien », confie-t-il.

Savoir adresser ses excuses

Si le spectacle s’ouvre sur les regrets qu’il adresse à son fils disparu tragiquement, le comédien revient aussi sur la situation dramatique des personnes âgées. Il en est convaincu, des efforts restent à faire : « On ne s’en occupe pas comme il faut, les aînés sont dépendants physiquement et le système que l’on met à leur disposition jusqu’à ce qu’ils s’en aillent est très cher. »

Pour Patrick Chesnais, la situation actuelle des personnes âgées en institution est symptomatique de la façon dont la société traite le grand âge. « Il devrait y avoir, pour nos aînés, un peu plus d’attention et d’accompagnement. À une certaine époque, il y avait une plus grande mise en valeur de la sagesse que représentaient les anciens », poursuit-il.

Être un acteur profondément humain

En 2023, ses Lettres d’excuses ont été écrites, parce qu’il se sentait désormais assez fort. « Pour pouvoir le faire, il faut avoir une force en soi », admet-il. Des années après la perte de son fils, il semble que Patrick Chesnais l’ait aujourd’hui retrouvée.

Lettres d’excuses de Patrick Chesnais au théâtre de Poche Montparnasse jusqu’au 8 juillet 2026

L’émission est à retrouver en intégralité ici.