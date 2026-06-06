Tourisme : « 65 000 emplois saisonniers n’ont pas été pourvus en 2025 », alerte Nathalie Delattre

Emma, co-dirige le complexe hôtelier l’Hôtel des Grottes dans le Lot, elle insiste sur l’importance de l’opportunité économique que le tourisme offre alors que le Lot reste encore préservé du tourisme de masse. « Le tourisme n’est pas seulement un complément d’activité, c’est ce qui nous fait vivre ! Cela fait travailler nos hôtels, nos restaurants, nos commerces et cela crée des emplois. » Une activité capitale dans ce village qui ne compte que 220 habitants à l’année.

La difficulté de recruter le personnel nécessaire

Pour servir les 15 000 couverts chaque saison, 15 saisonniers sont recrutés à chaque réouverture de l’établissement dès mi-avril. Des salariés qui, faute de formation suffisante, viennent parfois de loin et doivent se loger sur place : « On fait face à une réelle problématique de développement du tourisme à cause de la difficulté d’héberger le personnel saisonnier », souligne Emma.

En charge du recrutement du personnel saisonnier, Emma le constate de plus en plus : « Lors des entretiens d’embauche, la capacité de l’employeur à loger le candidat est davantage déterminante que le travail en lui-même ou même le salaire. »

Consciente de la contrainte, la municipalité de Cabrerets a mis en place des logements pour les besoins saisonniers. 4 chambres ont été aménagées et mises sur le marché locatif à destination de ces travailleurs, mais pour l’établissement des Grottes, cela reste insuffisant pour répondre à la demande. « On se retrouve obligé de mettre à disposition des hébergements rénovés à nos frais alors qu’ils auraient pu être proposés à des clients, donc on limite notre offre. »

Une filière pas assez attractive

Une problématique pas tout à fait nouvelle, elle avait déjà été soulevée par l’ancienne ministre du Tourisme et désormais sénatrice, Nathalie Delattre. D’un point de vue macroéconomique, l’enjeu est le même que dans cette localité du Lot : « 60 % des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration disent baisser leur activité faute de personnel à recruter, 65 000 emplois saisonniers qui n’ont pas pu être pourvus l’an dernier ». Sa proposition est de permettre des conditions fiscales incitatives afin que les entreprises puissent accompagner ce besoin de logement nouveau et spécifique.

L’émission est à retrouver en intégralité ici.