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Canicule : « On a probablement eu une sous-estimation du nombre de morts », estime Philippe Juvin (LR) 

Invité de la matinale de Public Sénat, le médecin et député Philippe Juvin a évoqué les conséquences de la récente canicule. Ce dernier écarte le chiffre de 10 000 morts avancés par les écologistes et tacle ces derniers pour leur mise en cause de la responsabilité du gouvernement.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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Les esprits se sont échauffés, hier, à l’Assemblée nationale alors que les Ecologistes ont mis en cause l’action du gouvernement dans sa gestion de la récente canicule. La députée écologiste Sandrine Rousseau a notamment appelé le gouvernement à ne pas attendre qu’il y ait 10 000 morts, un cri d’alerte qu’avait déjà lancé Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat, le 29 juin. 

Philippe Juvin appelle les écologistes à « prendre leurs responsabilités » 

« Ce n’est pas le gouvernement qui est responsable de la chaleur et ce n’est sûrement pas le gouvernement actuel qui est responsable du fait que les hôpitaux ne sont pas climatisés », balaye le médecin et député Philippe Juvin (LR). Ce dernier écarte catégoriquement l’idée de soutenir la motion de censure que les députés écologistes souhaitent déposer. « Il y a toujours eu des gens qui ont confondu la vertu et la punition », ajoute le député qui appelle les écologistes à « prendre leurs responsabilités ». Ce dernier estime notamment que les positions écologistes ont participé à retarder l’installation de climatiseurs dans les bâtiments publics. 

« Il est très clair que la climatisation sauve des vies » 

Malgré ces divergences, le chef des urgences de l’hôpital Georges Pompidou reconnaît que l’on ne dispose d’aucune certitude sur le nombre de morts liés à la canicule. Pour l’instant, Santé Publique France évoque un nombre de 1 000 décès imputables à la chaleur. « On a probablement eu une sous-estimation du nombre de morts », continue Philippe Juvin qui écarte néanmoins la possibilité d’atteindre les 10 000 morts. 

Tout en dénonçant une « forme d’idéologie » faisant obstacle à la climatisation, Philippe Juvin plaide pour une accélération du rythme d’installation des climatiseurs, à l’hôpital comme à domicile. « Il est très clair que la climatisation sauve des vies », explique le médecin qui ajoute que « la majorité des morts de cette canicule sont à domicile ». Dans ce contexte, le député regrette les propos du groupe écologiste. « C’est honteux les polémiques sur les morts », déclare Philippe Juvin.

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